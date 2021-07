«Letta strumentalizza, ma qui non si tratta di fare il controcanto o alimentare polemiche. FI indica la strada per un centrodestra vincente: in Europa non si può fare a meno del Ppe». Antonio Tajani, coordinatore di FI, lancia un messaggio a Salvini e Meloni: «Noi siamo alternativi ai socialisti ma senza la grande famiglia del Ppe non si conta in Europa».

