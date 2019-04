Mercoledì 24 Aprile 2019, 13:16 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2019 14:02

ROMA Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sentirà telefonicamente il sottosegretario Siri prima della partenza per la Cina. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. L'incontro tra Conte e Siri si terrà al rientro del premier in Italia. Nel frattempo continua il pressing del M5S per le dimissioni del sottosegretario indagato per corruzione.«Se Armando Siri facesse parte del M5s sarebbe già stato messo fuori dal governo, invece nella Lega continua a parlare». Così il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, parlando con i cronisti nel cantiere della galleria di Segesta