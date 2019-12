Lucia Azzolini e Gaetano Manfredi ministri, il commento di De Luca: «Motivi di onore per Napoli, la Campania e il Sud»

L'indicazione a ministro dell'università e ricerca di Gaetano Manfredi «deve essere uno dei motivi di onore per Napoli, per la Campania per il Sud». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, commentando l'ingresso nel governo Conte del rettore dell'Università Federico II di Napoli. «Facciamo i migliori auguri di buon lavoro - ha aggiunto - a Manfredi che rappresenta un altro contributo che da Napoli e dalla Campania diamo all'Italia perché non si perda nella politica politicante, ma trovi la strada della competenza, del rigore, della serietà anche nelle attività istituzionali. Davvero un grande augurio a Manfredi».

Da Napoli arriva anche il commento del leader M5S Luigi Di Maio, già vicepremier oggi ministro degli Esteri: «Lucia Azzolina e Gaetano Manfredi sono due nomi che ci riempiono d'orgoglio. Due ministeri, per ascoltare due mondi complessi, l'ennesimo segnale che questo governo vuole dare, a dimostrazione del fatto che per noi scuola, università e ricerca rimangono al centro della nostra azione politica. Il Movimento è pienamente soddisfatto». E ancora: «La nostra Azzolina sarà la nuova ministra della Scuola. Prima ancora di diventare portavoce alla Camera, Lucia ha sempre avuto a cuore le tematiche della scuola e con il suo nuovo incarico saprà parlare nel migliore dei modi al mondo della scuola, conoscendo concretamente tutte le problematiche. I complimenti a lei da tutto il Movimento, a dimostrazione del fatto che con impegno si possono raggiungere importanti traguardi. Con lei la scuola avrà un punto di riferimento chiaro e sempre presente». «I nostri complimenti vanno anche a Manfredi, rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, che sarà il nuovo ministro dell'Università e della Ricerca - la chiosa - Si tratta di una persona di indiscussa professionalità che conosce il mondo dell'Università avendolo vissuto per anni sempre con grande impegno. Una scelta che ci rende felici».

