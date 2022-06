M5S, Grillo incontra i deputati: «Noi restiamo al governo, il limite dei 2 mandati non si tocca»

Beppe Grillo e il futuro di M5S: «Dobbiamo rimanere al governo per portare avanti le nostre battaglie, e il limite dei due mandati non si tocca». Torna a ribadirlo il garante del Movimento 5 stelle negli incontri alla Camera con i deputati pentastellati. Due concetti già espressi ieri dal co-fondatore del Movimento 5 Stelle in occasione della prima riunione con gli eletti a Montecitorio e che Grillo ha voluto rimarcare. «Si potrebbe pensare a qualche eccezione, ma vediamo ora i dettagli con Giuseppe Conte, ci metteremo lì a ragionare».

Finché saranno prese in considerazione le battaglie del M5s, è giusto «restare al governo», uno dei concetti espressi da Beppe Grillo nelle riunioni , secondo quanto riferito da alcuni partecipanti. E' stata l'occasione, spiegano, per un'analisi della situazione politica generale, in cui si è sottolineata la necessità necessità portare avanti le battaglie del M5s.