Manovra, Conte: «Mantenute tutte le promesse»

«L'idea che con questa manovra si vuol far saltare in aria l'Europa è del tutto infondata. E infatti nella discussione con l'Europa non si parla di questo», ha assicurato Tria. Il nostro deficit è «considerato normale in tute le democrazie occidentali. Non esplosivo». Di fatto, «visto che tutti hanno sempre considerato che le clausole di salvaguardia non dovevano essere attivate, il deficit che abbiamo ereditato non era all'1,2% ma al 2%. Quindi siamo andati dal 2 al 2,4%», ha spiegato Tria che ha anche smentito le ipotesi di sue dimissioni: «Non sono portato al masochismo, di subire tutta legge di bilancio e la discussione per dimettermi dopo, smentisco, non avrebbe senso».

«Confermo il dialogo continuo con la commissione Ue. Ho parlato con Moscovici anche a Bali, lo incontrerò il 18 a Roma», ha proseguito. «Ci sono delle procedure: fra le regole Ue, c'è anche il modo in cui si affronta» i momenti in cui «un Paese che non segue le raccomandazioni. Si apre un dialogo, c'è una tempistica, ci sono delle lettere che vanno in una direzione, ci saranno delle osservazioni e immagino ci sarà una lettera di risposta e dei tempi in cui penseranno cosa fare». ​Nel decreto fiscale c'è un condono? «No, non è un condono per me no, ma non lo so... perché è una serie di norme complesse che vanno viste una per una e nel loro insieme. Leggete e valutate».