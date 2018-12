Manovra, Di Maio: «Cambiano i decimali, ma non la sostanza»

«Questi giorni per l'Italia sono molto importanti. Stiamo portando a casa una manovra che punta sullo sviluppo e, allo stesso tempo, tampona l'emergenza sociale. Per fare queste cose non abbiamo aspettato che le piazze si riempissero di milioni di persone come è successo in Francia, ma abbiamo agito immediatamente. E di questo sono orgoglioso. La trattativa va avanti, cambiano i decimali, ma non cambia la sostanza». Lo scrive il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, sottolineando che «le misure fondamentali della manovra restano tutte». E le elenca: «Blocco dell'aumento Iva che avrebbe frenato i consumi e che da sola ci costa 12 miliardi, l'aumento delle pensioni minime e di invalidità, lo smantellamento della Riforma Fornero con quota 100, ovviamente il Reddito di Cittadinanza mantenendo invariata la platea e la somma erogata che resta 780 euro».



Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, intanto, rimane a Bruxelles a trattare sulla manovra economica con la Commissione Europea, finché non arriverà ad un'intesa. «Sì certo, finché non arriviamo all'accordo», risponde il ministro lasciando palazzo Berlaymont, dove ha incontrato il commissario agli Affari Economici e Finanziari Pierre Moscovici e il vicepresidente Valdis Dombrovskis, alla domanda se avrà altri incontri. «Stiamo discutendo sulla nostra proposta, che quella è», aggiunge. Quella è e quella rimane? «Quella che vi hanno detto, sì», taglia corto.

Giovedì 13 Dicembre 2018, 18:37 - Ultimo aggiornamento: 13-12-2018 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA