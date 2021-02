Draghi, M5S diviso: alle 15 assemblea dei gruppi. No di Grillo: «Leali a Giuseppe Conte»

L'incarico a Mario Draghi per formare il governo rischia di far esplodere il Movimento Cinquestelle. L'orientamento generale è quello di un no all'ex Governatore Bce e l'ultimo a scendere in campo è stato Beppe Grillo. Alle 15 l'assemblea congiunta dei gruppi M5S, che si terrà su Zoom. E la riunione si preannuncia di fuoco. La linea dettata ieri dal capo politico M5S Vito Crimi sul «no» a Mario Draghi non è stata condivisa da tutti non tanto nel merito ma nel metodo. «Bisognava attendere l'assemblea, non possiamo essere sempre fuori dalle decisioni», sottolinea un deputato del Movimento. Al momento, comunque, a prevalere sembra la linea del «no» al governo tecnico. «Fino a questa mattina erano 123 i parlamentari che si sono espressi», spiega una fonte parlamentare del Movimento. Il rischio spaccatura, però, è dietro l'angolo anche perché nel mirino dei malumori interni ai Cinque Stelle è finita anche la conduzione delle trattative con gli alleati sul governo Conte-ter. E si attende anche la parola di Luigi Di Maio, finora rimasto in silenzio.

APPROFONDIMENTI LA CRISI DI GOVERNO Governo Draghi, da M5s a Renzi: (pochi) vincitori e (tanti) vinti LA CRISI DI GOVERNO Governo Draghi, cosa accadrà: ministri politici per blindare... LA CRISI DI GOVERNO Governo Draghi, Toninelli e l'incredibile post: «Ci siamo...

Draghi, Giancarlo Magalli: «Come era a scuola? Bravo, non faceva la spia ai professori»

Draghi, no di Grillo

Restare compatti e leali a Giuseppe Conte, no a un governo tecnico guidato da Mario Draghi. Dunque nessun sostegno all'ex numero 1 della Bce. Questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la posizione di Beppe Grillo, espressa ad alcuni big del M5S che lo hanno sentito in queste ore. Il garante del Movimento, viene spiegato, avrebbe approvato la linea indicata dal capo politico Vito Crimi, ovvero nessun sostegno a un governo tecnico presieduto da Draghi. Ai suoi la raccomandazione di continuare a sostenere il premier uscente, Giuseppe Conte.

Draghi: «Mi rivolgerò al Parlamento, fiducioso che ci sia unità»

Draghi, no di Di Battista

«Un NO compatto da parte del Movimento all'ipotesi Draghi non solo sarebbe un gesto responsabile nei confronti degli italiani, ma aprirebbe praterie di dignità e, perché no, anche di governo. Ovviamente un governo Politico che sappia gestire i fondi del Recovery Fund con meticolosità e rigore. E, soprattutto, nell'interesse pubblico». Così Alessandro Di Battista nel suo editoriale sul giornale online Tpi.it.

Ultimo aggiornamento: 14:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA