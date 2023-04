​Mattarella inaugura la nuova sede di PizzAut a Monza: «Sono uno di voi». Poi il saluto a Elio e al figlio Dante

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato all'inaugurazione di PizzAut a Monza, la pizzeria in cui lavorano ragazzi affetti da sindrome autistica, che apre la sua seconda sede dopo quella di Cassina dè Pecchi. L'inaugurazione si tiene oggi Giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo. Ad accoglierlo sono stati il sindaco di Monza Paolo Pilotto, il presidente della provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio, il vicepresidente della Regione Lombardia Marco Alparone, il vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Milano, Giovanni Raimondi e il fondatore di PizzAut Nico Acampora, insieme ai ragazzi dello staff. Dopo il taglio del nastro il presidente visiterà il nuovo ristorante e le cucine e assaggerà delle pizze con i ragazzi tra cui una speciale dedicata alla Costituzione e all'Articolo 1. Per l'arrivo di Mattarella all'ingresso del ristorante è stato posizionato un arco di palloncini tricolore.

«Questo per me è un complimento perché sono uno di voi. Grazie». Ha detto il presidente della Repubblica ringraziando i ragazzi di PizzAut alla fine del pranzo. I ragazzi gli hanno infatti più volte cantato il coro «Mattarella uno di noi». Una frase che c'è anche scritta sul grembiule che gli hanno regalato. «Vorrei ringraziare Nico Acampora perché quello che ha sognato e intuito l'ha ideato mentre tutti lo ritenevano impossibile e inverosimile invece adesso è la realtà». Ha sottolineato Mattarella al termine del pranzo. «Questo è un luogo non solo di esempio ma di normalità perché si lavora come tutti fanno - ha aggiunto -. Ogni persona ha il suo modo di esprimersi, di realizzarsi, di vivere una sensibilità, nessuno è uguale a un altro quindi significa che tutti devono avere la possibilità di potersi esprimere e realizzare». «Nico Acampora ha creato tutto questo, vi ha dato la possibilità di esprimervi e avete dimostrato di essere bravissimi - ha concluso Mattarella -. Ed è una riconoscenza che intendo esprimere in modo sincero non solo a Nico ma anche a chi lo ha aiutato e a voi che avete dimostrato che cosa significa impegnarsi e lavorare insieme ed essere solidali».

Mattarella da PizzAut, l'omaggio di un cameriere

Dopo la benedizione e il taglio del nastro della nuova pizzeria PizzAut di Monza, un ragazzo autistico di nome Andrea, uno dei camerieri con la passione per la musica, ha reso omaggio al presidente della Repubblica Sergio Mattarella suonando l'inno dell'Unione europea, l'Inno alla gioia, con il violino. «Presidente qua ci sono tutti i miei ragazzi schierati e abbiamo pensato di farle un omaggio - ha spiegato Nico Acampora, il fondatore di PizzAut -. C'è un ragazzo autistico, Andrea, che in pochi mesi ha imparato a leggere la musica. Adesso suona il violino e ha un contratto a tempo indeterminato, lavora». Al termine dell'esibizione Mattarella ha applaudito, ha stretto la mano al ragazzo dicendogli: «Bravo».

«Presidente sei uno di noi»

«Presidente sei uno di noi». Così lo staff e i ragazzi di PizzAut, la pizzeria dove lavorano ragazzi affetti da autismo, che inaugura oggi il suo secondo ristorante a Monza, hanno accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente appena entrato è andato a visitare le cucine e gli sono state mostrate le particolarità di questo ristorante, come funzioni in maniera diversa dagli altri, visto che, ad esempio, non ci sono spigoli, in modo che i ragazzi possano lavorare in assoluta sicurezza. Una volta uscito dalle cucine, il presidente è stato accolto da un grande applauso da parte di tutto lo staff e le persone in sala, poi sei è seduto al tavolo e lì è partito il saluto, «presidente sei uno di noi». A tavola il vino servito al presidente proviene da terreni confiscati alla criminalità organizzata, come altri prodotti per le pizze, la mozzarella di bufala e il pomodoro. Il ragazzo che ha servito il vino a Mattarella ha chiacchierato un pò con lui e poi gli ha detto, «va bene adesso ti lascio mangiare». Sergio Mattarella gli ha dolcemente sorriso.

Il giorno della nascita

Con Mattarella ha avuto uno scambio di battute uno dei ragazzi di PizzAut, Lorenzo, che ha la capacità di dire a che giorno della settimana corrisponda ogni data. E così al Capo dello Stato Lorenzo ha spiegato che il «23 luglio 1941 era mercoledì». E poi si è girato con il fondatore di PizzAut Nico Acampora dicendogli di aver cercato la data «su wikipedia». Poi il sindaco di Monza Paolo Pilotto ha chiesto che giorno fosse quando è stato eletto, e sono seguite altre date di anni diversi che Lorenzo ha ricordato tutte esattamente. «Grazie. Mi hai detto qualcosa che non sapevo - lo ha ringraziato il Capo dello Stato - Non sapevo quale fosse il mio giorno di nascita».

La pizza «Articolo 1»

A pranzo da PizzAut il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sta mangiando la pizza creata per l'occasione e dedicata alla Costituzione realizzata apposta per lui dai ragazzi autistici. La pizza si chiama Articolo 1« l'Italia è una Repubblica democratica fondata anche sul nostro lavoro». I prodotti con cui è fatta la pizza per il presidente provengono dai terreni di Libera confiscati alla criminalità organizzata. Prima della pizza Mattarella ha mangiato gli antipasti, gnocco fritto e salumi. «Cenare e pranzare con Mattarella è una cosa straordinaria - ha detto Nico Acampora -, invidiateci perché stiamo parlando in maniera meravigliosa».

Il saluto a Elio

C'è anche il cantante Elio, del gruppo Elio e le Storie tese, insieme al figlio autistico Dante al pranzo di inaugurazione del secondo ristorante PizzAut a Monza alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mattarella ha salutato Elio e il figlio e i tre hanno parlato un pò. Il cantante ha detto che il presidente ha fatto una grande cosa ad essere qui oggi. Dante indossa una felpa con il Pokemon Pikachu e il presidente gli ha detto : «Pikachu è una ottima scelta, Dante». Tutti i ragazzi sono stati più o meno presentati al presidente della Repubblica. Tra loro anche Simone, che si è laureato pochi giorni fa in Economia e Commercio. Prendendo la parola al microfono durante il pranzo, Dante ha espresso la sua gioia per l'apertura della nuova sede di PizzAut a Monza: «Voglio lavorare qua perché questo è il mio unico futuro - ha detto - Finalmente un'altra casa qui a Monza. Io sono autistico e sono fiero di esserlo». Per il presidente Mattarella, a fine pranzo è prevista una torta tricolore che richiama la bandiera italiana, con la scritta 'Mattarella uno di noi'