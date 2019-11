Zingaretti: «Ius soli e ius culturae sono in agenda, via dl sicurezza». M5S: «Sconcertati»

Discorso molto forte, quello di Nicola Zingaretti che ha concluso la convention promossa dal Pd a Bologna. Il bersaglio principale è stato Matteo Salvini, ma strali sono arrivati anche per Renzi, nuovo leader di Italia Viva, formazione che punta a erodere il consenso dei Dem. «Ci battiamo perché al più presto si rivedano i decreti Salvini, dentro questo governo come scelta di campo. Ci batteremo con i gruppi parlamentari per far approvare lo ius culturae e ius soli, certo che lo faremo». Così Nicola Zingaretti. «Faremo una legge per parità salariale tra donne e uomini - ha assicurato - ma per raggiungere l'obiettivo e non per mettere bandierine e avere un'intervista sui giornali. Ci vuole serietà non comizi».

Stoccata a Renzi. «Non si illudano, chi combatte il Pd per rosicare consenso si scava la fossa per sé e per il centrosinistra italiano. Il Pd resterà comunque il pilastro della risposta alla risorgente destra». Così il segretario dem Nicola Zingaretti nel discorso alla convention di Bologna.

«Stiamo vivendo una difficile esperienza di governo, ma ribadiamo la scelta di sperimentare le alleanze. Qualcuno dice "Non vogliamo un accordo storico con il M5S"? Ma cosa vuol dire? Non si governa tra avversari politici, ma solo se si condividono almeno i fondamenti di una prospettiva politica e si calano nei territori. Ci vuole tempo, certo». Tutta un'altra storia, Zingaretti: "Occasione che il Pd offre all'Italia" La replica di Salvini. «Siamo pronti a dare battaglia, dentro e fuori il Parlamento, per fermare lo Ius Soli ed evitare che si cambino i Decreti Sicurezza. #governoclandestino». Così il segretario della Lega, Matteo Salvini. Fonti M5S: sconcertati. «C'è mezzo paese sott'acqua e uno pensa allo ius soli? Siamo sconcertati. Preoccupiamoci delle famiglie in difficoltà, del lavoro, delle imprese. Pensiamo al Paese, già abbiamo avuto uno che per un anno e mezzo ha fatto solo campagna elettorale. Noi vogliamo pensare a lavorare». Lo affermano fonti m5s commentando quanto detto dal segretario del Pd Nicola Zingaretti dal palco di Bologna.

