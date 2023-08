Arianna Meloni e il nuovo incarico in Fratelli d'Italia: «Arriveranno tempeste, ma noi non indietreggeremo»

«Grazie davvero per le tantissime attestazioni di stima che ho ricevuto in queste ore, mi hanno trasmesso forza e voglia di fare ancora meglio». Su Facebook, Arianna Meloni rompe il riserbo e interviene sulla nomina a responsabile del dipartimento Adesioni e segreteria politica di Fratelli d'Italia. Nel suo post, Arianna Meloni aggiunge: «Il nuovo dipartimento che seguirò è quello delle adesioni a Fdi, oltre a continuare ad occuparmi della segreteria politica del partito, incarico che svolgo da tempo e che ora è stato formalizzato. Buon rientro a tutti e buon lavoro, ci aspetta un anno importante, non saranno sempre giornate di sole, arriveranno le nuvole e le tempeste, andremo dritti per la nostra strada senza arrenderci mai, senza indietreggiare perché dopo la tempesta alla fine torna sempre il sole».

La novità

La sorella del premier Giorgia Meloni dovrà occuparsi, in sostanza, dei tesseramenti e delle liste elettorali (nonché verificare la regolarità delle tessere). Per lei, un ulteriore passo in avanti: nei mesi scorsi era entrata nella Fondazione Alleanza Nazionale, considerata come una sorta di "cassaforte" del partito. «Di fatto si tratta di una ufficializzazione di un ruolo che Arianna stava già svolgendo da tempo a via della Scrofa», aveva spiegato nei giorni passati Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione del partito. Sulla sua nomina è intervenuto anche il capogruppo alla Camera di FdI, Tommaso Foti, rispondendo alle critiche della segretaria del Pd Elly Schlein: « Arianna Meloni ha una militanza nella destra che lei, iscritta da qualche mese al Pd per

partecipare alle primarie, se la sogna». Non si tratta dell'unica novità intervenuta negli scorsi giorni.

A Giovanbattista Fazzolari (attuale sottosegretario all'attuazione del programma) è stato affidato infatti il compito di tenere allineata e coordinata la comunicazione fra il presidente del Consiglio, Palazzo Chigi e FdI. Tra le nuove nomine spuntano quella di Andrea Moi alla comunicazione e di Francesco Filini, che sarà il responsabile del dipartimento programma di Fratelli d'Italia. A Sara Kelany sarà invece affidato il dossier immigrazione.