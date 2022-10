Dopo aver votato per eleggere i presidenti di Camera e Senato la scorsa settimana, entro oggi deputati e senatori sono chiamati ad un'altra scelta importante nel loro mandato: quella del gruppo parlamentare. Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana hanno infatti comunicato formalmente ai componenti delle due Assemblee che entro oggi devono far sapere ai segretari generali dei due rami del Parlamento a quale gruppo intendano appartenere.

Quello della scelta del gruppo parlamentare è un passaggio importante, che prelude ad un altro atto che verrà compiuto martedì, quando i gruppi dovranno eleggere, tutti convocati simultaneamente, i loro presidenti. A partire da martedì, dunque, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella avrà pronti tutti gli interlocutori prescritti dalla consuetudine costituzionale per avviare le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Nel frattempo, per il centrodestra oggi è una giornata fondamentale sulla strada della formazione di un nuovo governo. Dopo le incomprensioni dei giorni scorsi, Silvio Berlusconi incontrerà Giorgia Meloni a Via della Scrofa, la sede di Fratelli d'Italia. Il chiarimento tra i due potrebbe far cadere gli ostacoli verso la nascita di un esecutivo di centrodestra.