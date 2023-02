Meloni, il Sunday Times: «È la leader più popolare in Europa». L'elogio al premier italiano

«Giorgia Meloni è la leader più popolare in Europa». L'elogio arriva direttamente dal quotidiano inglese Sunday Times. "Quando Giorgia Meloni è diventata la prima donna premier italiana lo scorso ottobre, i suoi oppositori più accaniti l'hanno presentata come un pericolo per il suo Paese e per l'Europa", si legge nell'articolo. "Ci sono stati avvertimenti che i politici all'interno del suo partito Fratelli d'Italia erano troppo apertamente nostalgici per i giorni di Benito Mussolini, il dittatore fascista. Le battaglie con l'Unione Europea ei mercati finanziari erano previste per i suoi piani economici. I critici hanno ipotizzato per quanto tempo un leader con poca esperienza di governo potrebbe tenere insieme una coalizione tripartitica che include due dei suoi più grandi rivali a destra. Invece Meloni, 46 anni, è emersa dai suoi primi 100 giorni inaspettatamente lisci, completati la scorsa settimana, come il leader più popolare nell'UE".

"Un budget abbastanza prudente approvato a tempo di record a dicembre ha tenuto bene Bruxelles e i commercianti di obbligazioni, mentre la scorsa settimana ha concluso un accordo storico da $ 8 miliardi (£ 6,6 miliardi) con la Libia per la fornitura di gas ed è stata ospitata dai leader della Svezia e Germania". Presto è previsto un viaggio a Kiev. "La sua autorità sui suoi partner di coalizione molto più esperti Silvio Berlusconi, 86 anni, e Matteo Salvini, 49 anni, sembra incontrastata. Un vertice Ue che inizierà giovedì prossimo potrebbe vedere una certa simpatia per la linea dura della Meloni sulla migrazione, mentre il suo indice di gradimento, al 52 per cento, è di gran lunga superiore a quello di tutti gli altri leader che saranno seduti intorno al tavolo con lei, secondo Morning Consult, una società di intelligence decisionale globale con sede negli Stati Uniti".