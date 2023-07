Meloni a Riga: «Migranti, interscambio tra Italia e Lettonia aumentato del 30%. Ue investa sulla sicurezza»

«Italia e Lettonia stanno facendo insieme un lavoro fantastico, l'interscambio è aumentato del 30% e penso si possa fare ancora di più». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro lettone Krisjanis Karins, a margine del bilaterale al Palazzo del governo a Riga. Con Karins «c'è stato un ampissimo scambio di vedute, come già accaduto in diversi Consigli europei, abbiamo trovato intesa su molte scelte fondamentali che oggi sono richieste all'Europa e alle nostre. Erano 25 anni che un premier italiano non veniva a Riga, sono contenta di aver sanato questa lacuna, e lo dico invitando Karins a Roma quando vorrà, ci sono molte materie che ci trovano sulla stessa lunghezza d'onda».

Olanda, governo Rutte cade sulla proposta di riforma di ricongiungimento famigliare dei rifugiati: è crisi

I flussi

«In tema di migrazione, ci siamo trovati d'accordo.

Ue e sicurezza

«L'Ucraina sarà al centro vertice di Vilnius, insieme alla politica di sicurezza e di difesa. Le posizioni di Italia e Lettonia sono in buona sostanza identiche: abbiamo sostenuto e sosteniamo l'Ucraina a 360 gradi, anche lavorando perché l'Europa possa maggiormente investire sulla propria sicurezza e difesa», ha ribadito la premier.

Karins: grazie Meloni per sostegno a Kiev

«Voglio ringraziare Giorgia per sua leadership nel sostenere l'Ucraina», ha detto oggi a Riga il primo ministro lettone, Arturs Krisjanis Karins. «L'Ucraina, è paese che ci è molto vicino, capiamo molto bene l'Ucraina , il popolo e il governo, siamo sempre disponibili a dare il nostro supporto», ha affermato Karins, dicendosi «lieto» che anche l'Italia, «che è geograficamente più distante» condivida questa impostazione. Il tuo governo - ha detto rivolgendosi a Meloni - capisce la situazione, apprezza i valori comuni e sa che l'aggressione non può vincere. È importante, il tuo ruolo è importante«. »Grazie Giorgia della visita di oggi, è stato un incontro molto importante e interessante. Abbiamo constato che abbiamo molte cose in comune molti obiettivi da raggiungere«, ha anche sottolineato Karins.