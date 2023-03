Meloni al Colle da Mattarella. «Colloquio lungo e cordiale». Annullata trasferta a Udine per la chiusura della campagna elettorale

Lungo colloquio fra il premier Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella stamane al Quirinale. I due hanno discusso dei principali temi di attualità politica. Lo si apprende da fonti di governo, secondo cui c'è stata «una lunga conversazione, svoltasi in un clima di cordialita e collaborazione». Proprio per il protrarsi del colloquio, il presidente del Consiglio non ha più i tempi tecnici per recarsi ad Udine per il comizio di chiusura di campagna elettore del centrodestra. Parteciperà all'avvenimento in videoconferenza.