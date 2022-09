Meloni: «Donna premier? Significherebbe rompere un tetto di cristallo»

Una donna premier in Italia? «Se una una donna arrivasse per la prima volta alla guida del governo, sfido chiunque a dire che non significherebbe rompere un tetto di cristallo». Ne è convinta Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che ne ha parlato ospite al Gp d'Italia a Monza.

Diventare la prima donna presidente del Consiglio, per la Meloni significherebbe quindi rompere un tabù in Italia «che penalizza le donne, che produce il gender gap, che produce salari più bassi a parità di lavoro, che produce discriminazione per le donne in età fertile, una serie di problemi che stanno tutti scritti nel programma di Fratelli d'Italia». Infine Meloni ha rimarcato come «la patente di femminilità non la dà la sinistra: io sono una donna, quindi il fatto di dire che 'non sei una donna se non dici le cose che dico iò, a me francamente fa abbastanza ridere».

LA CAMPAGNA ELETTORALE

«Noi saremo in tutte le regioni d'Italia in questa campagna elettorale pur brevissima e obiettivamente non c'è una regione in cui non abbiamo riscontrato una presenza, un entusiasmo e un'attenzione da parte dei cittadini nei nostri confronti che ci fa molto ben sperare», ha aggiunto la presidente di Fratelli d'Italia parlando con i giornalisti all'Autodromo di Monza.