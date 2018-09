Migranti, l'allarme di Minniti: «Strategia per colpire al cuore l'Europa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 15 Settembre 2018, 10:30

Inviato a CasertaMarco Minniti, ex ministro dell'Interno nel governo Gentiloni, è a Caserta per un dibattito sull'immigrazione alla festa dell'Avanti.«È una centralità frutto di una strategia della tensione comunicativa. Non abbiamo, in questo momento, e neanche tre mesi fa quando questo governo si è insediato, una vera emergenza immigrazione. Niente di paragonabile a quanto accadeva fino al giugno del 2017, quando nel giro di 36 ore arrivarono in Italia ben 26 navi».«Con un'iniziativa molto forte, in grado di arrestare fino all'80 per cento degli arrivi generali e l'85 per cento di arrivi dalla Libia. Una politica ben precisa che coinvolgeva il rapporto Europa-Africa, con una serie di intese. Ora non esiste alcuna vera tensione immigrazione».«Per tenere sotto pressione l'Europa in un'ottica di rottura che non è possibile sostenere sui temi dell'euro e dell'economia. Non esiste uno spread sull'immigrazione, ma si può ottenere lo stesso effetto politico colpendo al cuore l'Europa. C'è questo dietro la richiesta di solidarietà all'Europa, per ottenere il cambio del trattato di Dublino. E mentre si fa questo, sollecitando solidarietà e dialogo, si promuovono alleanze politiche con i Paesi meno solidali e più chiusi, come l'Ungheria che non ha alcuna idea di cambio del trattato. L'immagine plastica è stato il contemporaneo incontro del ministro Salvini con il premier ungherese Orban e del premier Conte con il premier della Repubblica ceca».