Migranti, la Tunisia: niente rimpatri oltre gli accordi previsti. Salvini: martedì incontro per stop flussi

Sabato 15 Settembre 2018, 15:40 - Ultimo aggiornamento: 15-09-2018 15:52

Comincerà probabilmente lunedì il rimpatrio dei 184 tunisini sbarcati ieri a Lampedusa. I migranti verranno rimpatriati con i voli charter attualmente utilizzati nell'ambito dell'accordo in vigore con la Tunisia che prevede procedure semplificate per il rimpatrio dei cittadini sbarcati sulle coste siciliane, con un massimo di 80 rimpatri a settimana. I primi 40 dovrebbero dunque partire lunedì, un secondo scaglione è previsto per giovedì. Al momento tuttavia la Tunisa non intende velocizzare le procedure di rimpatrio rispetto agli accordi già previsti.«Stiamo lavorando sul flusso in arrivo dalla Tunisia. Martedì avrò un incontro a Roma, perché lì non c'è guerra, non c'è carestia e non si capisce perché barchini o barconi devono partire dalla Tunisia e arrivare in Italia», ha detto oggi il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. Alla domanda su quando partiranno i voli charter per i rimpatri, Salvini ha risposto: «Ci stiamo lavorando e stiamo lavorando anche per cambiare accordi che altri ci hanno lasciato che non sono assolutamente soddisfacenti. I voli charter già partono per la Tunisia settimanalmente, l'importante è che ne partano di più e con più gente a bordo».Sette barchini con 184 migranti a bordo sono sbarcati ieri a Lampedusa. Nella giornata dell'altro ieri hanno navigato in acque maltesi, ma - accusa il ministro dell'Interno - La Valletta «se n'è fregata, scaricando per l'ennesima volta il problema sull'Italia». Il titolare del Viminale studia la praticabilità di rimpatri-lampo con voli charter in Tunisia. «Se ne vanno tra qualche ora», era stata promessa. Ma per ora il no della Tunisia ha bloccato l'ide adel ministro. Va tenuto conto che la maggioranza degli stranieri sbarcati quest'anno in Italia proviene proprio dal Paese nordafricano (4.220).L'accordo con la Tunisia prevede procedure semplificate - e dunque il rimpatrio con i voli charter - esclusivamente per quei tunisini che sbarcano sulle coste siciliane: i migranti vengono intervistati dal console di Tunisi a Palermo o da suoi rappresentanti e, una volta verificata la loro identità, vengono rimpatriati. Sui charter possono essere imbarcati non più di 40 migranti, perché ognuno deve essere scortato da due agenti di Polizia. Per tutti gli altri tunisini intercettati sul territorio italiano valgono invece le procedure ordinarie: i migranti vengono trasferiti nei Cie in attesa dell'identificazione da parte della autorità di Tunisi.