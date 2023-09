Migranti, Tajani: «Siano portati nei Paesi delle Ong». Meloni a Malta vedrà Macron e von der Leyen

Agire «rapidi» e «coesi», perché solo così si potranno mettere in campo risposte «efficaci» davanti all'emergenza migranti. È il messaggio che Giorgia Meloni porta a La Valletta, dopo averlo anche scritto ai leader di Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Malta, Portogallo, Spagna e Slovenia, dove sta per iniziare il vertice Med9. Vertice che cade proprio mentre a Bruxelles si è registrata la frenata italiana all'accordo sul nuovo Patto per l'asilo, per le divergenze con la Germania. I leader, il primo è il greco Kyriakos Mitsotakis, arrivano accolti dal primo ministro maltese Robert Abela sul piazzale dell'Auberge de Castille, sede del governo maltese, che ospita il summit.

Quello di Malta è il decimo vertice dei Leader dei Paesi Meridionali dell'Unione europea.