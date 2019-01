Migranti, rabbia di Salvini: «Non autorizzo sbarchi». Convocato vertice d'urgenza

Migranti sbarcati a Malta dopo il sì all'accordo tra paesi europei

Malta, accordo Ue, migranti in 8 Paesi tra cui Italia



«Sono arrabbiato, molto. Sono buono ma non fesso», ha detto Salvini parnado con i giornalisti all'ambasciata italiana a Varsavia. «Se fossi io primo ministro - spiega - prima mi occuperei delle 500 persone su 650 arrivate in Italia che l'Europa non ha collocato quest'estate».



È crisi nel governo dopo la decisione di Giuseppe Conte di accogliere una parte dei migranti a bordo delle navi Ong a largo di Malta. Decisione che non è andata giù al ministro dell'Interno Matteo Salvini, il quale aveva ribadito di non autorizzare arrivi di migranti. Salvini ha quindi chiesto un «chiarimento».

Si tratta, ha spiegato, «di una decisione che non ha senso, non ho capito questa accelerazione. Serve un chiarimento che ci sarà questa sera al mio ritorno». «Io sono il ministro che si occupa di pubblica sicurezza»

Che siano 8 o 88 io non autorizzo nessuno» ha ribadito Salvini. Conte aveva detto andare a prendere i migranti in aereo? «Li facciamo venire in parapendio, io non controllo lo spazio aereo». Nessuna possibilità, invece, i migranti possano arrivare via mare. «Il ministro Toninelli - ha sottolineato il vicepremier - autorizza l'ingresso nelle acque territoriali, ma il porto sicuro lo assegna il ministro dell'Interno».

Alla riunione, che si svolgerà questa sera, parteciperanno Salvini, Conte e Luigi Di Maio, e sarà anche affrontato il veto della Lega al reddito di cittadinanza, previsto per domani in Consiglio dei ministri, se non verranno previste risorse aggiuntive per disabili e famiglie.

Mercoledì 9 Gennaio 2019, 13:15 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2019 18:03

«chiarimento».