Napoli, blitz di Salvini nella città delle bombe: «Prima mossa 200 sgomberi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 19 Gennaio 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inviato ad AfragolaFuori il Comune, dietro le transenne, ci sono almeno mille persone. «Matteo, Matteo» è il grido che accoglie il ministro dell'Interno, che arriva per la quarta volta in provincia di Napoli. Afragola, la città delle otto bombe in un mese contro esercizi commerciali. Afragola, la città dove Maurizio Invigorito, proprietario di un bar-tabaccheria, ha subito ben 12 rapine in due anni. Matteo Salvini arriva, accolto dal sindaco di centro destra, Claudio Grillo, che ha fatto affiggere manifesti rivolti «ai cittadini che potranno salutare il ministro in piazza Municipio». Prima di entrare nella sede comunale, il ministro saluta, stringe mani e, dietro le transenne gialle, nella folla che urla un uomo afferra la mano destra di Salvini come per stringerla e invece la bacia. Un gesto ripreso da un video, pubblicato in serata da molti i siti online, che richiama alla mente una foto del passato con protagonista Antonio Gava mentre riceve il baciamani.