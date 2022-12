Approvato nuovo codice degli appalti, Meloni: «Volano per la crescita». Salvini: «Un cantiere sbloccato vuol dire 17.000 posti di lavoro»

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo codice degli appalti. Grande soddisfazione del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini che ha tenuto una conferenza stampa insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano e al ministro della Salute Orazio Schillaci.

«Un cantiere sbloccato corrisponde a circa 17.000 posti di lavoro. È una giornata importante per le imprese, i comuni e per i lavoratori», ha detto Salvini.

«Con l'approvazione della riforma del Codice degli appalti il Governo mantiene un altro impegno preso con gli italiani. Un provvedimento organico, equilibrato e di visione, frutto di un lavoro qualificato e approfondito, che permetterà di semplificare le procedure e garantire tempi più veloci. E che rappresenterà anche un volano per il rilancio della crescita economica e l'ammodernamento infrastrutturale della Nazione. Il Governo ringrazia il Consiglio di Stato per il grande lavoro svolto e che ha contribuito al raggiungimento di questo importante risultato». Questa la dichiarazione della premier Giorgia Meloni che non ha partecipato alla conferenza stampa perché ha preso parte al funerale della sua amica Nicoletta Golisano, una delle quattro donne uccise domenica scorsa a Fidene, alla periferia di Roma, da un uomo, il 57enne Claudio Campiti, che ha fatto irruzione sparando durante una riunione di condominio.

«È stato un passaggio importante, l'iniziativa più importante da 55 giorni a questa parte da quando abbiamo giurato. Questo nuovo codice dovrà tagliare burocrazia, sprechi, dovrà offrire più lavoro, viene incontro alle Pmi, permetterà di aprire cantieri in tempi più veloci. E creerà posti di lavoro», ha detto il vicepremier Salvini, in conferenza stampa dopo l'approvazione del codice in cdm. Ci sarà grande attenzione per i Comuni, soprattutto quelli più piccoli, ha sottolineato. È stata innalzata la soglia dell’affidamento di lavori, su indicazione del Consiglio di Stato, per aiutare le piccole e medie stazioni appaltanti. Con la nuova norma - secondo le previsioni del governo - più dell’80% degli appalti oggi in essere avrebbe potuto essere più veloce. «È una vittoria - ha detto Salvini- perché significa più lavoro per le aziende e tempi più brevi per la realizzazione di opere a favore dei cittadini e delle piccole comunità locali».

«Altra importante novità un sistema di programmazione per le opere strategiche con il coinvolgimento diretto delle Regioni. Le opere con indici di concreta realizzabilità e sostenibilità finanziaria saranno inserite direttamente nel DEF. Ridotti anche i termini del procedimento amministrativo in particolare per la resa dei pareri di competenza: da 45 a 30 giorni per il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e da 60 a 45 per la Conferenza dei Servizi; inoltre le verifiche preventive per le aree di interesse archeologico vedranno un procedimento parallelo che non andrà ad allungare i tempi di realizzazione dell’opera. È prevista infine una ulteriore liberalizzazione dell’appalto integrato: in questo modo i Comuni piccoli e medi potranno avvalersi di uno strumento che consente la redazione dei progetti da parte dell’impresa, unica eccezione i lavori di manutenzione ordinaria», si legge in una nota.

«Dobbiamo prevedere in Cdm un superamento del dissenso qualificato perchè non voglio vivere in un Paese dove il singolo contenzioso a livello locale della singola micro associazione blocca opere pubbliche da centinaia di milioni di euro. Al Mit sono affidati 40 miliardi per il Pnrr, se andiamo avanti di Tar in Tar altro che 2026 per finire i cantieri, arriveremo al 2036.La politica ha il dovere di ascoltare e poi decidere il destino di una ferrovia, strada, autostrada o un ponte», ha detto Salvini in conferenza stampa.

«Ringrazio il Consiglio di Stato per il lavoro fatto e hanno recepito quasi integralmente le nostre proposte. Su alcune critiche dell'Anac possono essere rivolte al Consiglio di Stato perchè il testo è quello. Lascio a loro il dibattito accademico. Rivendico invece una separazione dei poteri tra una cabina di regia politica che su opere pubbliche strategiche per il Paese, ci stanno organismi politici. Una autorità che si occupa di anticorruzione non fa parte di un contesto politico che fa scelte politiche», sottolinea Salvini.

L'Anac «ha un ruolo all'interno del codice appalti coerente con la sua funzione, erano previste delle prerogative che poi sono state eliminate nel testo varato dal Cdm. Questa non è l'ultima parola»,durante l'iter parlamentare «tutti quelli che hanno titolo di formulare proposte migliorative» potranno farlo. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano sottolineando che c'è stata «assoluta concordanza» tra Consiglio di Stato e governo nella stesura del codice appalti, «tutti questi conflitti non li vedo» ma «saremo lieti di leggere» i rilevi dell'Anac «una volta che ci invieranno le loro considerazioni».

