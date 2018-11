«In ditta operai in nero», nuova bufera sul papà di Di Maio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 26 Novembre 2018, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 26-11-2018 12:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno o più operai al lavoro in nero nell'azienda edile del padre di Luigi Di Maio: è la denuncia-notizia contenuta nel servizio, firmato da Marco Occhipinti e Filippo Roma, andato in onda ieri sera alle «Iene». La vicenda nasce da un'intervista ad un manovale edile, Salvatore Pizzo, al lavoro per due anni nell'impresa «Ardima costruzione», diventata srl nel 2012, di proprietà di Antonio Di Maio, padre del vice premier pentastellato, e della figlia Rosalba.«Ho lavorato con Antonio Di Maio nel periodo tra il 2009 e il 2010. Sempre al nero e, come me, lavoravano almeno altri 3-4 operai rispetto ai 7-8 dipendenti totali. Ero pagato sempre in contanti, 1200 euro al mese, per otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì» racconta Pizzo, padre di tre figli e disoccupato. Tutto, spiega l'operaio, viene fuori dopo un suo infortunio ad un dito, in un cantiere di una casa in via Corradino 43 a Pomigliano. La descrizione è circostanziata e ripetuta: si trattava di lavori «in casa del dottore Maione». Un collega lo soccorre, mentre il sangue esce a fiotti. Viene avvisato Antonio Di Maio, che arriva sul posto e propone di andare al pronto soccorso dell'ospedale di Nola.Qui Salvatore Pizzo è duro: «Voleva andare lì perché un suo cognato vi lavora da funzionario e poteva coprire la cosa. Aveva timore della denuncia al pronto soccorso e, quando andammo poi al Cardarelli, mi raccomandò di non dire che lavoravo senza contratto né contributi».Ma il manovale racconta invece tutto e ogni cosa resta nel referto del pronto soccorso, dove gli apmettono dei punti al dito infortunato. La vicenda va avanti, sempre nel racconto del manovale. Per quattro venerdì, Antonio Di Maio lo paga, «sempre al nero», come se lavorasse regolarmente, e lo accompagna alla clinica Villa dei fiori di Acerra per le medicazioni alla ferita. Poi, dopo la guarigione completa, gli avrebbe detto che non c'era più posto per lui e che lo licenziava.