Pacco sospetto vicino Palazzo Chigi, allarme rientrato: non contiene esplosivo

Allarme rientrato in via dei Sabini a Roma dove era stato trovato un pacco sospetto. Al termine delle verifiche degli artificieri della polizia, è stato appurato che si trattava solo di un pacco abbandonato in strada.

All'interno del pacco non sono stati infatti trovati esplosivi o altri materiali ritenuti pericolosi. Il pacco era stato individuato vicino alla sala polifunzionale della presidenza del Consiglio, dove si è svolta la conferenza stampa di Antonio Tajani, Raffaele Fitto, Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario Alfredo Mantovano convocata al termine del Cdm.