L'Europarlamento approva direttiva contro la plastica monouso: dal 2021 stop a piatti, posate e cannucce

Sì alla direttiva che vieterà dal 2021 alcuni articoli in plastica monouso come piatti, posate, cannucce e bastoncini per i palloncini. L'Europarlamento ha approvato la direttiva con 560 voti a favore e solo 35 contrari, e 28 astenuti, prevede anche che il 90% delle bottiglie di plastica debba essere raccolto dagli Stati membri entro il 2029. Inoltre, le bottiglie di plastica dovranno contenere almeno il 25% di materiale riciclato entro il 2025 e il 30% entro il 2030.L'accordo rafforza inoltre il principio della responsabilità dei produttori, in particolare per filtri di sigarette e attrezzi da pesca, per garantire che i produttori, e non i pescatori, sostengano i costi della raccolta delle reti perse in mare. Le nuove norme stabiliscono l'obbligo di etichette con informazioni sull'impatto ambientale di filtri di sigarette, salviette umidificate e tovaglioli sanitari.