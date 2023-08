Più soldi ai manager al lavoro per la costruzione del Ponte sullo Stretto. Governo pronto ad approvare, domani, il decreto “Asset e investimenti”, il provvedimento omnibus che contiene, tra l’altro, disposizioni sulle licenze taxi e il caro voli. Ma tra le norme in arrivo, nelle ultime ore, sta suscitando attenzione, ed alcune polemiche da parte dell’opposizione, la scelta dell’esecutivo, indicata nella bozza del decreto, di introdurre una deroga al tetto di 240 mila euro, fissato nel 2016, per amministratori, dirigenti e componenti degli organi di controllo delle società amministrate dallo Stato.

APPROFONDIMENTI Riforma dei Comuni, più poteri ai sindaci Taxi, licenze a termine anche per due anni Superbonus 110, proroga nel 2024?

Matteo Salvini contro don Luigi Ciotti, continua il botta e risposta: «Ponte sullo Stretto unisce due cosche? Si vergogni»

LA DECISIONE

In realtà fonti della società hanno fatto sapere che l’eccezione riguarderebbe solo i dipendenti. Se così fosse, potrebbe non coinvolgere il cda in cui siedono il presidente Giuseppe Recchi e l’amministratore delegato Pietro Ciucci). La scelta di permettere retribuzioni più alte di 240 mila euro l’anno appare dettata dalla consapevolezza dell’importanza dell’opera e punterebbe quindi ad attirare personale con professionalità ingegneristiche, legali ed economiche adeguate a gestire la sfida di uno dei più grandi progetti infrastrutturali mai realizzati. I cantieri dovrebbero partire nell’estate del 2024, con un costo complessivo stimato in 13 miliardi di euro. Un impegno molto gravoso, tanto che nel decreto che vedrà la luce nelle prossima ore è previsto anche un aumento di capitale per la società incaricata della progettazione e realizzazione del collegamento tra la Sicilia e il continente. Società controllata al 51% dal Tesoro, affiancato da Rfi, Anas e le Regioni Sicilia e Calabria.

LE REAZIONI

Lo stop al tetto sulle retribuzioni dei manager, come detto, ha provocato la reazione polemica delle opposizioni. E dei 5 Stelle in particolare. «Lo scenario - ha protestato il movimento guidato da Giuseppe Conte - è il seguente: reddito di cittadinanza no, aiuti contro il caro-vita no, sostegni contro il caro-mutui nemmeno, interventi per attenuare il costo della benzina neanche a parlarne. Questa scelta è uno scempio messo in piedi sulla pelle dei cittadini e con i loro soldi». Molto critica poi la segretaria del Pd Elly Schlein: «Indecenti. Dicono che i salari non si fanno per legge. Eppure fanno leggi per togliere il tetto massimo ai salari sopra i 240mila euro mentre affossano il tetto minimo che chiediamo per non scendere sotto i 9 euro all’ora». Anche da Azione si torna sulla questione del salario minimo per far notare che, al contrario, «sono bastati pochi minuti per rompere il tetto dello stipendio dei manager pubblici». Dall’area della maggioranza si è alzata forte la voce della Lega che ha invitato Angelo Bonelli dell’Alleanza Verdi (che ha definito la vicenda una «vergogna») a chiarire piuttosto «la scandalosa faccenda delle retribuzioni mancate dalla Coop di Soumahoro». «Voteremo contro l’aumento dei compensi dei manager» ha fatto sapere Italia Viva.

TAXI E VOLI

Tutto confermato, intanto, sui capisaldi del decreto che punta ad aumentare fino al 20% le licenze dei taxi per i Comuni capoluogo di Regione, le città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale attraverso un concorso che prevede obbligatoriamente l’uso di veicoli non inquinanti. Comuni potranno rilasciare, in via sperimentale, a titolo gratuito o a titolo oneroso, licenze di taxi aggiuntive temporanee della durata non superiore a 12 mesi, prorogabili sino ad un massimo di 24 mesi a favore di soggetti già titolari di licenze. Quanto al caro voli: stop agli algoritmi che alzano i prezzi per le rotte nazionali di collegamento con le isole se durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità e se il prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori è del 200% superiore alla tariffa media del volo.