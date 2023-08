Dopo le Regioni, i Comuni. Il governo è pronto a riaprire il cantiere della riforma degli enti locali. Più autonomia e poteri alle città, organici rafforzati, controlli più severi per i Comuni in dissesto o infiltrati da mafia e criminalità. E la promessa di concedere a Roma Capitale uno status speciale. Sulla scrivania del Consiglio dei ministri convocato domani atterrerà, salvo imprevisti, una legge delega per riordinare la normativa sugli enti locali. Rimasta intatta negli ultimi vent’anni nonostante i diversi tentativi di ritoccarla andati a vuoto, per ultimo con il governo Draghi.

IL CANTIERE



Ora ecco riaprirsi il cantiere, con un tempismo non casuale. È un partito trasversale, quello dei sindaci, che ha tanti fronti aperti con il governo, dalla corsa a ostacoli per mettere a terra i fondi del Pnrr ai malumori per la riforma sull’autonomia differenziata che dà poteri extra alle Regioni e arranca in Parlamento. Proprio a quest’ultima, a sentire gli addetti ai lavori, risponde in parte la legge delega per le fasce tricolori italiane con una devolution di poteri e prerogative che oggi spettano proprio agli enti regionali. Scorrendo gli undici articoli della legge quadro - starà al governo poi darle seguito con successivi decreti legislativi, entro un anno - prende forma l’assist di Palazzo Chigi ai Comuni.

Si parte da Roma, con la promessa di tenere conto in un atto ad hoc «della posizione ordinamentale di Roma Capitale, prevedendo per essa specifiche forme di autonomia regolamentare per la gestione delle funzioni e delle risorse umane e finanziarie». Quella per la Città eterna è la riforma “autonomista” più trasversale in Parlamento e certamente cara alla destra al governo che ha fatto suo l’impegno di equiparare risorse e poteri di Roma a quelli di cui già sono dotate le grandi capitali europee. Una promessa messa di nuovo nero su bianco nella legge delega che tuttavia dovrà prendere vita in un altro provvedimento. Fratelli d’Italia vorrebbe chiudere la partita prima delle elezioni europee del prossimo anno. Ma la riforma in fasce è ambiziosa e punta a intervenire su più fronti. Preannuncia una «revisione organica delle disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità». Tradotto: nuove regole per la scelta dei sindaci, rimettendo in discussione, ad esempio, il tetto di due mandati contro cui si schiera buona parte degli amministratori italiani. Ma soprattutto, la legge delega punta a dare ai comuni italiani più autonomia e risorse di quante ne abbiano oggi. A costo di sottrarle alle Regioni, che dalla riforma del Titolo V in poi, negli ultimi vent’anni, hanno ampliato a dismisura il loro campo d’azione, rosicchiando ora competenze dello Stato, ora degli enti locali. Ebbene la riforma Meloni per i sindaci - ci hanno lavorato in questi mesi il Viminale e il ministero delle Riforme di Elisabetta Casellati - propone contrappesi. E chiede a Regioni e province autonome, in ossequio «ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza», di delegare ai Comuni e alle province «specifiche funzioni amministrative» con «il relativo trasferimento delle risorse necessarie». Un travaso di fondi e competenze che potrebbe non entusiasmare i governatori. Si vedrà. Quanto ai sindaci, dall’Anci fanno sapere di attendere un confronto nel merito: del testo che arriverà in Cdm non hanno avuto notizia.

LE NOVITÀ



Eppure sono tante le novità previste dalla delega per le città italiane. Per le piccole frazioni in provincia sarà più facile fondersi in un unico comune grazie alla promessa di una «maggiorazione dei contributi» da parte dello Stato. La riforma interviene anche sull’organico dei Comuni, uno dei tanti crucci emersi in fase di attuazione del Pnrr: specie nei piccoli centri, mancano funzionari, tecnici, personale in grado di occuparsi delle gare. Di qui l’annunciato «potenziamento dell’organico» dei segretari comunali: alla carica si accederà con un concorso ad hoc e saranno previste «misure premiali e di carriera». Mentre la figura del direttore generale del Comune sarà soggetta a spoil system: la durata in carica sarà «equiparata» a quella del sindaco. Tra le maglie della delega c’è infine una stretta sul commissariamento dei comuni. Con la previsione di ricorrere a «poteri sostitutivi», anche in assenza di infiltrazioni mafiose, per frenare «condotte illecite gravi e reiterate» tali da «compromettere il buon andamento e l’imparzialità delle amministrazioni».