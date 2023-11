Premierato, ok del Cdm all'unanimità. Meloni: «È la madre di tutte le riforme e la fine dei governi tecnici». Cosa prevede il disegno di legge

Via libera dal Consiglio dei ministri al disegno di legge sulle riforme, approvato all'unanimità, che punta a introdurre il premierato. «Negli ultimi 75 anni di storia Repubblicana abbiamo avuto 68 governi con una vita media di un anno e mezzo. Questa è la madre di tutte le riforme che si possono fare in Italia perchè se facciamo un passo indietro e guardiamo agli ultimi 20 anni abbiamo avuto 12 presidenti del Consiglio», ha commentato il premier Giorgia Meloni.

Premierato, le modalità nel disegno di legge

Il premier non è eletto a turno unico.

Meloni: «E' la fine dei governi tecnici»

È una «riforma costituzionale che introduce l'elezione diretta del presidente del consiglio e garantisce due obiettivi che dall'inizio ci siamo impegnati a realizzare: il diritto cittadini a decidere da chi farsi governare, mettendo fine a ribaltoni, giochi di palazzo e governi tecnici» o «passati sulla testa dei cittadini», ha spiegato la premier Giorgia Meloni. L'altro obiettivo è «garantire che governi chi è stato scelto dal popolo» con «stabilità». Il premier può essere «sostituito solo da un parlamentare: quindi fine dei governi tecnici. Non ci sarà più la possibilità di fare maggioranze arcobaleno». «Il ruolo del presidente della Repubblica è di assoluta garanzia e noi abbiamo deciso di non toccarne le competenze, salvo l'incarico al presidente del Consiglio» che viene eletto.

«È la volta buona? Confido di sì. Nel senso che non credo che stiamo facendo altro rispetto a quello che i cittadini ci hanno chiesto di fare. Erano obiettivi portanti del programma. Vuoi tu scegliere chi governa la nazione e che possa farlo per 5 anni? Vuoi dire basta alle maggioranze variabili, ai governi tecnici, ai ribaltoni, al trasformismo?, ha aggiunto Meloni. Ora «la parola passa al Parlamento e se non sarà sufficiente, ai cittadini. Penso che non sarà difficile rispondere a queste domande e quindi sono abbastanza fiduciosa».