Governo, Catalfo: «Il Jobs Act non è da cancellare. Migliorerò il Reddito, Quota 100 resta»

Mercoledì 11 Settembre 2019, 00:59 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2019 06:30

«Sono la madre del reddito di cittadinanza».E quindi? «Non si tocca».Insomma, giù le mani dal Reddito?«Certo».E allora visto che ci siete, amplierete la platea o aumenterete la quota?«Questo è ancora prematuro. Ma non mi sento di escludere nulla».Nunzia Catalfo, 52 anni di Catania, è serena. E anche contenta. Ha ricevuto in eredità da Luigi Di Maio il ministero del Lavoro. Tra i senatori grillini è molto apprezzata. Tutti la circondano e si complimentano con lei. Il grande pubblico, quello delle tv, la conosce poco. Ecco perché sta centellinando apparizioni televisive e interviste. Vuole parlare di temi, la ministra. Considerata, nelle quote M5S che hanno portato alla lista della delegazione pentastellata, una dimaiana di ferro. Ma senza asprezze lessicali o parole guerriere.«Luigi aveva anche lo Sviluppo, nel mio caso diciamo che non mi prenderò le crisi industriali, ma avrò a che fare con la parte finale, quella dei licenziamenti e del collocamento dei lavoratori. Una sfida davvero bella».E dunque è pronta?«Sì, la nuova maggioranza inizierà a discutere subito una materia che conosco molto bene: tra pochissimo entrerà nel vivo la conversione del Decreto crisi. Dentro ci sono norme importanti anche per i riders».Gli ultimi provvedimenti partoriti dal governo gialloverde. Meglio parlare di lavoro con il Pd o con la Lega? E’ retorica quella della sinistra attenta al sociale o deve ammettere che è vero?«Ho lavorato bene con la Lega, ma credo che non mi troverò male con la sinistra, proprio perché ci possono essere sensibilità comuni. E punti su cui iniziare a collaborare».Ma come: e il Jobs Act di Renzi dove lo mettete? Lei e i suoi colleghi del M5S lo avete martellato e crivellato di critiche e dichiarazioni per giorni, settimane, mesi.«Credo che occorra fare una distinzione. Quando parliamo di Jobs Act non si può dire che sia tutto sbagliato».Questa è una notizia. O, come minimo, una conversione. Anzi, per tenersi bassi, è il primo miracolo rosso giallo: sta riabilitando la riforma Renzi sul lavoro, lo sa?«Bisogna essere lucidi e guarderà la riforma nella sua complessità. Ad esempio la nascita dell’Anpal, la nuova agenzia per l’occupazione, è stato un fatto positivo e importante che non mi sento di criticare. Così come altre politiche sul lavoro. Occorre avere appunto uno sguardo d’insieme e non essere faziosi».Si sta già riposizionando? Di questo passo rivaluterete anche la riforma Boschi?«No, il discorso è proprio così: il mondo del lavoro ha mille punti di vista che vanno tenuti in considerazione. Il Jobs Act non è tutto da cancellare.».Intanto giù le mani dal Reddito?«Sì, e anche da Quota 100. Le abbiamo fatte inserire nel nostro programma per noi sono importanti».Anche se gli effetti di Quota 100 tardano ad arrivare?«Il meccanismo funzionerà con il tempo e inizia a dare i primi frutti con le prime uscite dal pubblico impiego».Ora difende un cavallo di battaglia della Lega.«Era del governo e fa parte del programma di questo nuovo esecutivo. Parliamo di una misura migliorabile, questo sì. Ma che non sarà toccata».Eppure ci sono frizioni e dubbi su questo punto.«A me non risulta. E andiamo dritti e spediti».Il Reddito non ha funzionato come ci si aspettava.«Ha avuto bisogno di tempi più lunghi per entrare a regime, ma arriveranno i risultati».Lei è la madre del Reddito. Quando Di Maio lo presentò per la prima volta lei era in prima fila e venne chiamata sul palco.«Si sono stata la relatrice del provvedimento in Senato. E lo sento mio. Ne vado fiera».La Lega lo riteneva assistenzialismo puro, per non parlare del Pd.«Credo che sia un’opportunità e che d’ora in poi dovremo cercare il modo di farlo funzionare e parlare con il mondo del lavoro sempre di più».Raccoglie il testimone di Di Maio: la cosa la preoccupa?«Sono contenta di occuparmi di temi che seguo da anni. E si inizia adesso con il Decreto crisi: sono pronta. Ci saranno, per la prima volta, tutele per i riders. E poi la stabilizzazione del precari dell’Anpal. Per non parlare del sostegno alle grandi crisi aziendali».Nostalgia del governo gialloverde?«No, si volta pagina. Adesso ci sarà una nuova avventura, e sono sicura che troveremo punti di contatto interessanti anche con la sinistra»