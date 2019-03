​Arresto De Vito, Raggi: «Spallate da vecchio sistema, ma noi resistiamo»

È iniziata la riunione dell'assemblea capitolina, la prima dopo la bufera portata sul Campidoglio dall'arresto del presidente Marcello De Vito. All'ordine del giorno c'è la sostituzione temporanea del consigliere De Vito, (sospeso dal Prefetto) con la new entry nella maggioranza pentastellata di Carlo Maria Chiossi. Si tratta di una «supplenza» che sarà convalidata in Consiglio. Previsto anche l'intervento della sindaca Virginia Raggi sulla situazione politico-istituzionale dell'ente. Prima dell'inizio della seduta, previsto alle 12 ma poi concretizzatosi dopo oltre un'ora, il consigliere dem Orlando Corsetti ha protestato in Aula chiedendo a gran voce e a molteplici riprese l'appello, e urlando «vergogna»

«Sapevo che il vecchio sistema avrebbe provato ad infiltrarsi, ma noi abbiamo anticorpi per resistere a questi attacchi e lo abbiamo dimostrato. Il M5S ha espulso Marcello De Vito». Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in Aula. «Ogni volta che il vecchio sistema proverà a infiltrarsi e darci una spallata, noi resteremo qui. Noi vogliamo andare avanti e lo faremo come sempre a testa alta», ha aggiunto la sindaca, che durante il suo discorso è stata interrotta dalle proteste da esponenti delle opposizioni tra il pubblico.