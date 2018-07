CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 28 Luglio 2018, 07:04 - Ultimo aggiornamento: 28-07-2018 08:32

Se a livello istituzionale è stato chiamato «governo del cambiamento», per la tv pubblica la formula è trionfale e diventa una fiera «rivoluzione culturale». Con questa espressione ieri il vicepremier Luigi Di Maio ha annunciato via Twitter alle 15,40 il nuovo direttore generale della Rai. Sarà Fabrizio Salini, romano, 51 anni, ex Fox e Sky. Salini è diventato direttore generale di Stand By Me, la società di produzione televisiva che curò le campagne dell' ex segretario Pd Renzi. «La Rai - è il primo commento dell'Ad in pectore - è una grande azienda che appartiene ai cittadini, colma di personalità, di creatività e di risorse. Il mio compito sarà quello di valorizzarle tutte per poter offrire un prodotto che rispecchi l'eccellenza italiana con contenuti diversificati, ampi e ricchi di stimoli». Come presidente invece si è deciso di puntare sul giornalista Marcello Foa che su Facebook ha raccontato di essere stato contattato la sera prima con una telefonata. «Sono orgoglioso ed emozionato per la nomina a presidente Rai, che - scrive su Facebook dalle vacanze in Grecia - è giunta inaspettata nell'arco di pochissime ore. Ringrazio di cuore per la fiducia accordatami. Mi impegno sin d'ora per riformare la Rai nel segno della meritocrazia e di un servizio pubblico davvero vicino agli interessi e ai bisogni dei cittadini».