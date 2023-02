Renzi come Shakira: «Il Pd aveva me e Calenda ora Speranza. Hanno scambiato una Ferrari con una Twingo»

Matteo Renzi non è più alla guida del Pd da quasi quattro anni, un po' meno per Carlo Calenda. Ma i rimpianti per un qualcosa che non cè più sembra essere ancora cocente, come in una coppia che, dopo la separazione, non riesce ad andare avanti e farsi una nuova vita. Una similitudine non casuale, visto che è lo stesso ex premier a citare la celebre canzone vendetta di Shakira, dopo l'addio burrascoso a Gerard Piquè.

La revenge song della popstar colombiana ha cavalcato l'onda del gossip finendo sulla bocca di tutti, ma proprio di tutti. Visto che anche Matteo Renzi non ha resistito a citare il brano di Shakira e del dj Bizarrap. E proprio come la cantante anche Renzi ha la voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del Partito Democratico. L’ex premier non perde occasione di ricordare i successi dell’epoca, fino al suo mitologico 40% alle Europee. E non si è neanche fatto sfuggire l’opportunità oggi, 5 febbraio, a un evento a Milano a sostegno di Letizia Moratti per la Regionali in Lombardia, quando il leader di Italia Viva si è praticamente paragonato a Shakira, scagliando la sua frecciatina: «Nel Pd avevano me e Calenda che parlavamo di lavoro con industria 4.0 e jobs act, ora hanno gente che dice che bisogna recuperare Lenin e Speranza che dice che bisogna abbattere il neoliberismo. Avevano una Ferrari e l'hanno scambiata con una Twingo».

Dice @matteorenzi “avevano una Ferrari” (leggi jobs act) “e l’hanno scambiata con una twingo”. Matteo, il punto è che la Ferrari non era di nostra proprietà ma ce l’aveva data in leasing la destra. La Twingo la stiamo pagando a rate ma è nostra! Un abbraccio — Gianni Cuperlo (@giannicuperlo) February 5, 2023

E sui social non è tardata ad arrivare la risposta di Gianni Cuperlo, candidato alla Segreteria del Partito Democratico. Su Twitter Cuperlo ha scritto: «Dice Matteo Renzi avevano una Ferrari (leggi jobs act) e l'hanno scambiata con una twingo. Matteo, il punto è che la Ferrari non era di nostra proprietà ma ce l'aveva data in leasing la destra. La Twingo la stiamo pagando a rate ma è nostra! Un abbraccio». Così Cuperlo risponde alla battuta del leader di Italia Viva.