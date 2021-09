Roma Capitale candidata a Expo 2030. Draghi: «Una grande opportunità»

Roma guarda al 2030. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha comunicato che il governo candiderà Roma Capitale ad ospitare l'Esposizione Universale del 2030 (Expo 2030), in una lettera inviata ai candidati a sindaco di Roma Capitale.

«Si tratta senz'altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città», scrive il Presidente Draghi nella sua lettera, ringraziando i candidati «per la dimostrazione di unità a favore della nostra Capitale».

«Daje!!! Roma è ufficialmente candidata ad ospitare l'Expo del 2030. Si tratta di uno dei più importanti eventi internazionali. Per Roma si tratta di un particolare motivo di orgoglio perché supera il racconto di una città dove non si possono fare le cose, anzi è la dimostrazione che a Roma si può fare tutto e anche meglio. Ringrazio Draghi e Di Maio». Così la sindaca Virginia Raggi in un post su Fb.

Di Maio - Ospitare l'Expo 2030 a Roma «significherebbe ripartenza per tutta l'Italia, con nuove e notevoli opportunità di lavoro e di rilancio economico». Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dopo l'annuncio del presidente del Consiglio Mario Draghi.

«Questo è il punto di inizio di un nuovo percorso. E un'altra sfida green, di sviluppo urbano e di crescita economica per la nostra Capitale, e c'è tanto da fare. Saranno mesi intensi e bisognerà dare il massimo per coronare questa candidatura», ha sottolineato Di Maio, invitando tutte le istituzioni a lavorare «insieme».

Gualtieri - «Sono molto contento, è un'ottima cosa». Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, commentando su Tgcom24 la candidatura ufficiale di Roma ad ospitare Expo2030. «Tutti abbiamo condiviso la candidatura di Roma, che nasce anche da Unindustria ma su cui poi c'è stata una condivisione bipartisan. Tutti i candidati sindaco l'hanno condivisa e questo ha dato forza. Bisognerà passare i test, già nei primi mesi dell'anno prossimo ci sarà un'ispezione per verificare che il progetto va avanti, quindi dovremo rafforzare immediatamente la struttura di missione per Expo2030 perché ci saranno delle scadenze rapide». «È una candidatura ma ci sono buone possibilità di vincere, io sono fiducioso. Se vinceremo, come auspico e penso, avremo una sequenza Giubileo 2025, Pnrr 2026, Expo 2030 e poi nel 2033 il bimillenario della crocifissione e passione di Cristo, che ci consente di chiedere risorse adeguate per affrontare questi eventi. È una grande opportunità».