Gregoretti, Salvini: «Ho fatto il mio dovere, ho fiducia nella giustizia»

Matteo Salvini avrà domani l'udienza davanti al Gup di Catania: gli sarà contestato anche il sequestro di persona. «Sono tranquillo, penso di avere fatto il mio dovere. Ho totale fiducia nella giustizia italiana. Domani davanti al Gup non parlerò. Abbiamo scritto che abbiamo salvato vite, non si è fatto male nessuno e non si è ferito nessuno e dato l'onore all'Italia, rispettato le leggi e svegliato l'Europa», ha detto Salvini sul caso Gregoretti prima dell'intervento a Catania.

LEFGGI ANCHE --> Matteo Salvini, Catania blindata e lui si allena con la Bongiorno per l’udienza in tribunale

«Io porto rispetto agli uomini e alle donne in divisa e da ministro ho agevolato il loro lavoro. Ho letto che sono stati indagati alcuni militari della guardia di finanza per un problema a bordo di un barcone. Oggi ci sono stati i funerali di Aurelio Visalli, morto per salvare altre vite. Lascio agli altri le polemiche perché chiunque va in mare salva vite, ma fare arrivare decine di miglia di migranti in Italia è un'altra cosa», ha detto Salvini a margine del suo intervento a Catania.



Ultimo aggiornamento: 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA