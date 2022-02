C'è ancora il centrodestra? Salvini: appuntamento tra un anno per decidere sul proporzionale

ROMA Si è dato, un anno di tempo per capire se il centrodestra c’è ancora. Una buona notizia per chi teme la tenuta del governo, perché in questo modo Matteo Salvini ribadisce che così com’è la coalizione non esiste più e che serve qualche mese per tentare di ricostruirla. Ma come? Stretto tra l’europeismo di FI e l’opposizione dei FdI, Salvini va da tempo a caccia di un suo profilo. L’elezione di una donna al Quirinale avrebbe potuto dargli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati