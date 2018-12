Salvini fa il pienone a Roma: ex Pd e delusi M5S, anche il Sud guarda al capitano venuto dal Nord

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 9 Dicembre 2018, 08:30

Da Brindisi si sono messi in marcia alle 3. Due ore dopo è toccato muoversi a quelli della Basilicata. In Campania hanno fatto le cose più con comodo: partenza tra le 6.40 e le 7 del mattino. La sera prima in avevano preso l'aereo da Palermo o l'autobus da Reggio Calabria. Per non parlare di quelli che si sono attrezzati con mezzi propri. Tutti per essere puntuali alle ieri alle 10 a Roma per andare a vedere e sentire Matteo Salvini. Nei 14mila metri quadri di piazza del Popolo, sugli oltre 50mila presenti (80mila secondo gli organizzatori) circa un decimo veniva da Regioni meridionali: in testa la Campania con 35 pullman (il grosso da Napoli e provincia) e un migliaio di aficionados, seguita dalla Puglia con 25, una quindicina dalla Calabria, quattro dalla Basilicata, poi navi e aerei da Sicilia e Sardegna. Soltanto per stare mezza giornata nella capitale ad abbeverarsi al verbo del capo.