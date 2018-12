Bagno di folla e Tricolori per Salvini: «Daremo il sangue per una nuova comunità europea»

"Vinceròòò....", cantata da Pavarotti e sale sul palco Matteo Salvini. Ovazione.

Voi siete l'avanguardia dell'orgoglio, del cambiamento e della dignità di questo Paese

, dice subito il leader della Lega. E fa salire al suo fianco nel palcoscenico di Piazza del Popolo decine di sindaci leghista.



La parola che usa Salvini è "buon senso" ed è quella che usano tutti in questa piazza molto popolana, per niente borghese, non somigliante alle piazze berlusconiane, semmai più simile sociologicamente a quelle che un tempo erano della sinistra. La vecchia Lega bossiana non c'è più, c'è la Lega nazionale anche molto sudista.

Marciare uniti e compatti, e così non avremo paura di nessuno

, dice Salvini.



La piazza è sovranista e il Made in Italy è il suo orgoglio. Salvini fa salire sul palco anche i cuochi italiani (sarà un messaggio subliminale a Elisa Isoardi?) che hanno vinto medaglia d'oro nei campionati mondiali della cucina. Cita De Gasperi:

Un politicante bada alle prossime elezioni, uno statista alle prossime generazioni

.



E ancora:

Oggi è il giorno dedicato alla Vergine Maria. Vi leggo queste righe: un'unione di popoli distinti etnicamente, questo dev'essere l'Europa. Che deve avere anima e identità". Si blocca un attimo Il Capitano e poi: "Sapete chi ha scritto queste cose? Un pericoloso populista che si chiamava Giovanni Paolo II

.



Da Wojtyla a Martin Luther King:

Per farsi dei nemici, non è necessario dichiarare guerra basta dire quello che si pensa

. Ovazione. Ma questa è ancora più forte, a proposito dei gilet gialli:

Chi semina povertà raccoglie protesta. Dunque l'Europa deve cambiare, mentre

l'Italia sta già cambiando moltissimo

. Matteo, Matteo, Matteo, grida la folla. E lui:

"Chiedo a voi, sono andato di andare a trattare con la Ue a nome di sessanta milioni di italiani che vogliono continuare a coltivare la speranza. Volere è potere!

.



Poi aggiunge: «Crescita sostenibile, protezione sociale, miglioramento di qualità della vita e solidarietà: sono nei trattati fondativi dell'Europa. Qualcuno ha tradito il sogno europeo, noi daremo il sangue per una nuova comunità europea». E ancora: «Quello che abbiamo ottenuto in questi mesi non è il frutto del lavoro di uno ma di tutti. Ringrazio Luigi (ndr Di Maio) per il suo lavoro: questo governo vuole durare cinque anni».

Sabato 8 Dicembre 2018, 11:34 - Ultimo aggiornamento: 08-12-2018 13:13

