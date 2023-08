Elly Schlein: «Sì all'incontro con Meloni sul salario minimo, andiamo a confrontarci sul merito»

«Noi parteciperemo all'incontro di venerdì. Ci parteciperemo con spirito costruttivo, ma senza dimenticare le dichiarazioni della maggioranza di questi mesi, a partire dalla presidente del Consiglio che ha definito il salario minimo uno specchietto per le allodole e di chi l'ha bollata come una misura sovietica o una forma di assistenzialismo. Non dimentichiamo queste dichiarazioni e l'atteggiamento tenuto nelle battaglie che abbiamo fatto in Parlamento fino al voto della sospensiva da parte della maggioranza la settimana scorsa». Così la segretaria del Pd Elly Schlein in merito all'incontro con il governo previsto venerdì per discutere del salario minimo.

Fanno questo incontro «adesso, in un momento in cui il Parlamento è chiuso e hanno fatto ieri l'ultimo Cdm, ma noi siamo pronti a tornare in Parlamento anche domani per far approvare la nostra proposta.