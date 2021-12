Chi credeva di dover tornare al lavoro è stato stoppato dalla proroga dello stato di emergenza. Fino al 31 marzo 2022 a causa del Covid resta sdoganato lo smart working, che andrà avanti senza necessità di accordi individuali tra il datore di lavoro e il dipendente. Ma restano in vigore anche i congedi parentali al 50% per i genitori con figli in quarantena causa virus.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati