«Non faccio l'amministratore, non sono minimamente preoccupato. Se c'è qualche reato, venga fuori. Se c'è qualcuno che ha sbagliato, è giusto che paghi. Spero che i magistrati facciano bene e in fretta». Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno, interpellato sull'inchiesta sullo stadio di Roma, al termine di un comizio elettorale in Brianza.



A chi gli chiedeva se ci siano stati finanziamenti di Luca Parnasi al suo partito, Salvini ha anche detto che «c'è la Procura di Genova che ci ha sequestrato non so quanti milioni di euro per reati immaginari». Quindi, è stata la sua conclusione, «semmai è qualcuno che deve restituire dei soldi a noi, sottratti senza un motivo».

Domenica 17 Giugno 2018, 14:09 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2018 17:10

