Stage gratis di 6 mesi alla Camera, polemica sul bando per Montecitorio: «Neanche un rimborso spese o un buono pasto»

Sei mesi di stage a Montecitorio per «dieci studenti particolarmente meritevoli». Una bella opportunità per qualche universitario desideroso di muovere i primi passi nel mondo delle istituzioni e della politica.

Scorrendo il bando – che scade il 23 novembre – c'è però un punto che ha destato parecchie polemiche: di retribuzione, nessuna traccia. Neanche un rimborso spese o un buono pasto.

La denuncia

A denunciare il fatto è il sito La Repubblica degli Stagisti, da sempre attento a evidenziare vicende di questo tipo. I dieci selezionati dovranno «elaborare studi o ricerche utili per le strutture amministrative della Camera». Lo stage nasce da una convenzione tra la Camera dei deputati e la Fondazione Crui. Nessuna norma, sia chiaro, impone per i tirocini curriculari alcuno stipendio: ma la buona prassi sarebbe quella di riconoscere quantomeno un rimborso intorno ai 500 euro. Qui invece, niente. E dire che le università convenzionate sono parecchie, e sparse in tutta Italia, per cui molti studenti vincitori – dato che ovviamente si richiede la loro presenza a Montecitorio durante i sei mesi – devono mettere in conto anche il costo di un affitto a Roma per tutto il periodo necessario.

Il bando

Nel bando si legge poi che «il conseguimento del titolo di laurea prima della conclusione del tirocinio comporta l’immediata esclusione dal tirocinio stesso». Un tentativo – sottolinea il sito che lancia la denuncia – per evitare che lo stagista, una volta laureato, possa chiedere di riconfigurare lo stage da curriculare a extracurriculare (che prevede invece un rimborso spese obbligatorio). E ancora, a scanso di equivoci, chi verrà selezionato dovrà compilare una dichiarazione di questo tenore: «Il tirocinio curricolare svolto presso la Camera dei deputati non può in alcun modo e a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo ad aspettative di futuri rapporti lavorativi o ad oneri a carico della Camera».

Come a dire, nessuna pretesa per il futuro. A questo punto, però, sorge una domanda: se gli studenti meritevoli li facciamo lavorare gratis, che cosa spetta a quelli meno bravi?