Di Ilva, ma non solo di Ilva, si parlerà domani (venerdì 8 novembre) a Milano, in un incontro pubblico organizzato dall’associazione Merita (Meridione Italia) durante il quale verrà presentato il Manifesto promosso dal Professor Claudio De Vincenti, già Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno.



Il Sud che sbarca al Nord, nel pieno di una deflagrante crisi industriale come quella del siderurgico di Taranto, con epicentro sì nel Mezzogiorno ma con ripercussioni nazionali, nel Settentrione soprattutto. A riprova della tesi di fondo del Manifesto: dalla ripartenza del Meridione la ripartenza del Paese intero.



L’appuntamento è per le ore 17,00 a Palazzo Marino. Nutrito, e trasversale ai diversi mondi nei quali la società civile si articola, il parterre dei partecipanti. A discutere di una ripresa anche del Nord che necessariamente passa (come appunto il complesso caso Ilva dimostra) per il Sud, saranno - tra gli altri - il Sindaco di Milano Beppe Sala, l'imprenditore Gianfelice Rocca, il Presidente della Fondazione per la sussidiarietà Giorgio Vittadini e il Presidente dell’Unione industriali di Napoli Vito Grassi.



Ad aprire i lavori - coordinati dal direttore del Corriere del Mezzogiorno Enzo D’Errico - sarà il “regista” del Manifesto (che ha già raggiunto 200 sottoscrittori) Claudio De Vincenti.

Chi fosse interessato a seguire il convegno, è pregato di registrarsi tramite il sito indicato di seguito , dove è possibile anche prendere visione del programma dettagliato.



https://associazionemerita.it/eventi/milano-8-novembre-2019