Giuseppe Conte candidato col Pd alle suppletive a Roma, Calenda pronto a sfidarlo

Giuseppe Conte non può restare fuori dal Parlamento italiano, sia pure in una legislatura quasi al termine (nel 2023, ammesso che non si voti prima ma è improbabile). Non può restare nel suo studiolo, né nella sede M5S a Campo Marzio ancora deserta anche se strapagata, perché da lì il leader stellato non può partecipare direttamente a Montecitorio alle manovre per l’elezione del Capo dello Stato, rischia di essere surclassato - se assente -...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati