Mercoledì 21 Novembre 2018, 08:23 - Ultimo aggiornamento: 21-11-2018 08:58

Una valutazione del protocollo «assolutamente positiva, dal momento che i piani di azione toccano tutti gli argomenti sensibili, dagli aspetti sanitari a quello della prevenzione, dalla cabina di coordinamento alle indagini, anche se ora resta il problema della attuazione concreta».Da cittadino campano, magistrato e presidente dell'Anac, Raffaele Cantone conosce tutte le facce dell'emergenza rifiuti regionale e non si sottrae ad una valutazione delle mosse dell'esecutivo gialloverde.«C'è innanzitutto una rinnovata attenzione sull'emergenza rifiuti e sulla cosiddetta terra dei fuochi. Si tratta di questioni che erano sparite dall'agenda politica negli ultimi anni e la presenza del governo a Caserta è un fatto positivo. Nel decreto si insiste sul monitoraggio dell'aria e dell'acqua, sui temi sanitari e sulla necessità di creare una cabina di regia in grado di coordinare gli interventi sul territorio. Restiamo però alle premesse, ora la sfida è realizzare i punti elencati a Caserta dal governo».«Da napoletano, da magistrato e da presidente dell'Authority anticorruzione, devo constatare che tutti questi buoni intendimenti li abbiamo già visti esplicitati. Non sempre a grandi prese di posizione sul piano programmatico sono seguite azioni concrete. Vede, un protocollo è un insieme di semplici istanze, ora occorre verificarne l'attuazione».«Uno dei temi cruciali per la nostra regione è legato alla presenza delle ecoballe. Parliamo di tonnellate di rifiuti non smaltiti che nessuno è riuscito a rimuovere. Ci sono stati degli investimenti, sono stati fatti gli appalti, su cui l'Anac ha vigilato, ma per assenza di strutture in cui smaltire, siamo ancora lontani dalla risoluzione del problema. In questi anni, è stato rimosso un quantitativo di ecoballe decisamente limitato».