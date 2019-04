Governo, Conte: «Tria stia tranquillo, nessuna richiesta di dimissioni»

Niente dimissioni per il ministro Tria, come precisa il premier Giuseppe Conte. «Tutti i ministri devono stare tranquilli, noi dobbiamo tutti lavorare, i cittadini chiedono con urgenza di lavorare nella direzione del piano delle riforme. Invito tutti i ministri a non lasciarci distrarre da timori o preoccupazioni», ha fatto sapere da Doha, interpellato sulle tensioni di queste ore tra la maggioranza, e in particolare il M5S e il ministro Tria. «Leggo su alcuni giornali di dimissioni o strane richieste, non c'è nessuna dimissione o richiesta di dimissioni all'ordine del giorno», precisa il premier.

«Non mi sembra. Se ciascuno fa il suo lavoro non deve avere nessun timore», ha detto Salvini a margine di un incontro sulla cooperazione, rispondendo a una domanda

Niente assedio per il ministro Tria anche secondo le parole del vicepremier Matteo Salvini.sulle ultime polemiche che hanno travolto Giovanni Tria e la consigliera Claudia Bugno: «Mi interessa chiarire, poi chi fa cosa mi interessa meno», ha detto a margine di un convegno di Confcooperative.