Salva-Stati, Conte a Salvini: «Era al tavolo a sua insaputa». La replica: «Il premier mente»

Dall'assemblea dell'Anci di Arezzo Giuseppe Conte torna a "pungere" Matteo Salvini: «Oggi abbiamo scoperto che c'è un negoziato che è da un anno in corso: il delirio collettivo sul Mes è stato suscitato dal leader dell'opposizione, lo stesso che qualche mese fa partecipava ai tavoli discutendo di Mes, perché abbiamo avuto vertici di maggioranza con i massimi esponenti della Lega, quattro incontri» e ora c'è chi scopre che era al tavolo «a sua insaputa».

Sovanismo da operetta. «Come i cittadini pretendono dal governo un atteggiamento responsabile, così io pretendo un'opposizione seria, credibile, perché difendiamo tutti gli interessi nazionali, altrimenti è un sovranismo da operetta», sottolinea Conte. Che torna a parlare anche dell'Ilva: «Venerdì porterò la determinazione di un presidente del Consiglio di un Paese del G7 dove si viene e si rispettano le regole: non ci si può sedere e firmare un contratto e dopo qualche mese iniziare un'attività di dismissioni per andare via. Mi auguro che possa capire questa situazione e assumere un atteggiamento ben diverso da quello preannunciato nell'incontro precedente», ha spiegato a margine dell'assemblea dell'Anci ad Arezzo.

Alitalia, salta la cordata. Atlantia: «Non ci sono le condizioni per far partire il consorzio»

Alitalia e la scelta del partner industriale: chi sono Delta e Lufthansa

Salvini replica. «Il signor Conte è bugiardo o smemorato. Se fosse onesto direbbe che a quei tavoli, così come a ogni dibattito pubblico, compresi quelli parlamentari, abbiamo sempre detto di no al Mes. Non è difficile da ammettere e del resto, se necessario, ci sono numerose dichiarazioni a testimonianza della contrarietà espressa da tutti i componenti della Lega, ministri compresi, su questo argomento. Cosa teme il presidente del Consiglio? Ha forse svenduto i risparmi degli italiani?». Così il leader della Lega Matteo Salvini.

Patuanelli sull'Ilva. Sull'Ilva, ha precisato dal canto suo Patuanelli alla Camera, «è evidente che in questo momento ci siano interlocuzioni, altrettanto evidente è che ci sia un percorso giudiziario che riteniamo immotivato perché non ci può essere un diritto all'esercizio di recesso. Stiamo chiedendo ad Arcelor Mittal di recedere da questo diritto, che non ha, al fine di creare le condizioni per sedersi attorno a un tavolo e affrontare la situazione industriale, che deve essere al centro della discussione, così da tutelare il settore, i lavoratori e l'indotto», ha aggiunto il ministro.

Domani in Consiglio dei ministri arriveranno «alcune proposte» per Taranto, «anche dal Mise ovviamente: ci sarà una serie di valutazioni su come accelerare gli interventi previsti all'esterno dello stabilimento» dell'ex Ilva «perché bisogna dare risposte ai cittadini che da anni attendono anche ricadute positive sul territorio», spiega Patuanelli. «C'è un miliardo circa del contratto istituzionale di sviluppo da fare ricadere sul territorio in tempi rapidi anche con una legge speciale».

Per quanto riguarda specificatamente Alitalia, invece, Patuanelli ritiene «ci siano le condizioni che mi fanno essere parzialmente ottimista per quello che succederà nelle prossime ore, ma devo attendere che il consorzio scriva ai commissari e le loro considerazioni conclusive e le determinazioni conseguenti. Attendo domani alla scadenza dell'ultima proroga concessa al costituendo consorzio», ha concluso.



Ultimo aggiornamento: 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA