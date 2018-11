Manovra, Tria: «Se spread alto a lungo, effetti sui mutui»

«l governo sta cercando di contrastare una possibile terza recessione che potrebbe avere effetti devastanti e potrebbe riguardare anche altri paesi dell'Unione». Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria in Aula al Senato, rispondendo al question time sulla Legge di bilancio. E ha aggiunto: «I fondamentali dell'economia italiana non giustificano i livelli attuali di spread, non credo sia necessario prefigurare interventi straordinari di tutela del risparmio. Il nostro sistema prevede strumenti che hanno già dimostrato la loro efficacia.



Nell'interesse del Paese e dell'Ue il ministro auspica che si «sdrammatizzi il tono del dibattito» e ci si concentri «sugli elementi fattuali della proposta di bilancio». «Con questa manovra il governo sta cercando di contrastare il rischio di una terza recessione dall'inizio della crisi, che potrebbe avere effetti devastanti su un tessuto sociale e produttivo già messo a dura prova da quanto accaduto fino a ora».

C'è la necessità di affrontare i rischi» di una recessione, sottolinea, «in modo congiunto e senza pregiudizi e in questa direzione prosegue il dialogo con la commissione con l'obiettivo di arrivare a una soluzione condivisibile». «Al momento .- ha chiarito - il disegno delle misure principali è ancora in via di definizione per garantire alle stesse la massima efficacia in termini di occupazione e sviluppo».



«Se l'aumento dello spread persiste la transazione sui tassi medi dei mutui potrebbe risultare più significativa, la resilienza fin qui mostrata è legata anche alla crescita dei depositi ancora a tutto settembre e a ottobre, secondo l'Abi, che mostra come le banche dispongano di liquidità necessaria, inoltre sono meglio capitalizzate e il funding gap si è ridotto». Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria rispondendo sugli effetti dell'aumento dello spread negli ultimi mesi, limitati secondo la ricostruzione del ministro.

