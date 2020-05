Tridico: «L'Inps sta riempiendo di soldi gli italiani». Polemica nel centrodestra: «Una presa in giro, da ricovero»

«Se a gennaio qualcuno mi avesse detto che oggi avremmo gestito 26 miliardi di euro (oltre ai 10 del decreto Cura Italia), riuscendo a coprire 18 milioni di persone (e 11 milioni di persone nel decreto Cura Italia), io lo avrei scambiato per un matto. Invece è esattamente quello che stiamo facendo». A dirlo in un'intervista a Tpi è il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico secondo cui l'Inps sta riempiendo gli italiani di soldi.

A proposito dei ritardi nel pagamento della cassa integrazione, il presidente sottolinea: «Ci sono state delle polemiche, e mi dispiace. Adesso abbiamo dalle regioni tutte le domande. Ma bisogna anche capire il contesto. Anche le regioni si sono trovate di fronte una valanga di domande», spiega. «Un fiume senza precedenti, la crisi più grande della nostra storia. Ci sono quattro filtri, adesso sappiamo come semplificare. E abbiamo anche deciso, nel decreto rilancio, che ci sarà l'anticipo della cassa integrazione del 40 per cento dato su domanda, entro 15 giorni». Per quanto riguarda i cittadini rimasti senza aiuto, Tridico dice: «Su 7,5 milioni di potenziali percettori, noi abbiamo già pagato, tra conguagli e pagamenti diretti, casse integrazioni a 5 milioni di cittadini. Ma le attese sono finite», assicura «copriremo in breve tutti coloro che hanno diritto».

Le parole di Tridico hanno suscitato la polemica nel centrodestra. «Secondo il marziano Tridico l'Inps “sta riempiendo gli italiani di soldi”. Affermazioni che suonano come una presa in giro per i milioni di italiani, lavoratori e professionisti, che ancora aspettano bonus e cassa integrazione. Contare fino a 10 prima di parlare e dire sciocchezze», ha scritto su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. «Proclama domenicale di Tridico, presidente a Cinquestelle dell'Inps: Stiamo riempiendo di soldi gli italiani. L'allievo Tridico ha superato il maestro Di Maio, che aveva solo abolito la povertà. Senza parole», scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Per Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, Trdico è «da ricovero».

Ultimo aggiornamento: 13:32

