La tentazione di De Luca: dietro le bastonate al Pd la scalata alla segreteria

Non è un caso che scelga sempre la festa dell'Unità. Prima quella di Napoli il 26 luglio, poi quella nazionale di Bologna l'altra sera. E in entrambe le occasioni, in un mese appena, Vincenzo De Luca malmena di brutto il Pd. Come se scegliesse con calma il luogo e la platea per darne un valore simbolico assoluto. E senza che dal partito, anche l'altra sera, arrivi una replica. In questo modo, il governatore, sonda il terreno e marca il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati