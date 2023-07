ZES, Pina Castello: «Svolta epocale, Governo agisce per il Sud»

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega ai rapporti con il parlamento, Pina Castiello, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla «Zona econimica speciale» per il Mezzogiorno italiano.

«L'accoglimento da parte della responsabile della concorrenza a Bruxelles,Margrethe Vestager, della proposta avanzata dal governo italiano e dal ministro Raffaele Fitto circa l'istituzione di un’unica Zona Economica Speciale per l’intero Sud Italia, è un dato di grande portata politica che schiude enormi prospettive di sviluppo e di crescita e che dá ulteriore sbocco ad una visione strategica che da sempre caratterizza le politiche del centrodestra per il Mezzogiorno. Il traguardo raggiunto oggi arricchisce lo strumento della ZES di un elemento che gli conferisce un profilo di strategica organicità. Nell'intero meridione si potrá investire con maggiore facilità, senza più piu dover fare i conti con una burocrazia asfissiante: un dato che diventa fattore attrattivo per le imprese e che crea le condizioni per un futuro all'insegna della competitività. Chi, in questi mesi, ha cercato di bollare il nostro governo come una combriccola antisudista,di fronte a questa ulteriore prova di attenzione e considerazione, dovrebbe semplicemente chiedere scusa, perché questa iniziativa dimostra esattamente il contrario. Governo e centrodestra, come è giusto che sia,hanno fortemente a cuore le sorti del Sud, a differenza di chi lo agita come slogan e poi, alla prova dei fatti, lo dimentica sistematicamente. Con la ZES unica il Mezzogiorno ha, ad un tempo,uno strumento che per davvero può fare la differenza ed un'occasione d'oro»