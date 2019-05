Apnee notturne in bambini e adulti: esperti a confronto a Sorrento

Giovedì 16 Maggio 2019, 14:51

L’importanza del sonno per la salute e le allergie, l’intelligenza emotiva dei bambini e il rapporto tra medico e paziente: sono solo alcuni dei temi che verranno trattati nel corso del convegno di approfondimento su «Allergie e apnee notturne nel bambino e nell’adulto», in programma sabato dalle 10 alle 13 nella sala consiliare del Comune di Sorrento. Organizzato da Tullio Tartaglia, specialista in Otorinolaringoiatria ed esperto di Endocrino-Chirurgia della Tiroide e Allergopatie, l'evento farà luce anche su altri aspetti della respirazione.Qualche esempio? Le allergie, per l'occasione analizzate sotto molteplici punti di vista, la polisonnografia, cioè il test diagnostico cui si sottopongono gli individui con disturbi del sonno e durante il quale si monitorano parametri fisiologici fondamentali come la respirazione, la citologia nasale, decisiva nella strategia diagnostica di numerose patologie nasali, e la chirurgia bariatrica come soluzione al russamento e alle apnee ostruttive nel sonno.Tanti gli esperti che discuteranno di questi temi: Giuseppe Paolisso, rettore dell'Università degli Studi della Campania, Maurizio Di Mauro e Domenico Testa dell'azienda ospedaliera Vanvitelli di Napoli, Gaetano Motta, docente di Otorinolaringoiatria, Simonetta Masieri dell’azienda ospedaliera universitaria La Sapienza, Sergio Terranova, docente del master in Diagnosi e Terapia del russamento attivato a Roma, Umberto D’Amora, presidente dell'associazione dei medici di medicina generale della penisola sorrentina.Attesi anche Carlo Alfaro, pediatra-adolescentologo degli ospedali riuniti stabiesi, Arturo Armone, direttore sanitario dell'Aias di Afragola, Vincenzo Borrelli, esperto di Chirurgia bariatrica al policlinco San Pietro di Bergamo, e i farmacisti Pino De Simone e Francesco Palagiano.